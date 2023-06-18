Роналду отреагировал на разгромную победу сборной Португалии в матче с Боснией

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче третьего тура квалификации чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Боснии и Герцеговины (3:0).

«Отличная победа, команда! Спасибо всем португальцам за поддержку», — написал Роналду в своей социальной сети.

После трёх матчей сборная Португалии лидирует в группе J, набрав максимально возможные девять очков. Разница мячей у команды Мартинеса — 13:0. Боснийцы занимают четвёртое место в таблице — у них есть три очка благодаря победе над Исландией в первом туре.

В следующем матче сборная Португалии встретится с национальной командой Исландии. Матч состоится 20 июня. Сборная Боснии и Герцеговины, в свою очередь, в этот же день сыграет с Люксембургом.

Материалы по теме Фото Выбежавший на поле фанат поднял Роналду на руки

Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа»