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«Интер Майами» усилит меры безопасности с приходом Лионеля Месси

«Интер Майами» усилит меры безопасности с приходом Лионеля Месси
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Менее чем за месяц до прибытия Лионеля Месси во Флориду «Интер Майами» намерен усилить меры безопасности. Предвкушая огромный ажиотаж, вызванный подписанием аргентинской звезды, Хорхе Мас, владелец американской франшизы, признался, что уже усердно работает в этом направлении.

«Очевидно, с приходом Месси безопасность будет усилена. Игроки будут ездить на автобусе и проходить через турникеты. Все эти протоколы безопасности уже подготовлены, и это будет действовать не только на наших матчах — такие меры станут повседневностью.

Мы видели, как происходят события такого уровня, и, думаю, мы неплохо справились, когда Месси был здесь, в Майами, с командой Аргентины перед чемпионатом мира. У нас была возможность наблюдать фанатов Месси каждый день во время тренировок, так что мы очень подготовлены. Мы будем во всеоружии», – приводит слова Маса Miami Herald.

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