Маттеус – об уходе Эрнандеса: назначьте ему цену, и счастливого пути

Бывший игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус призвал руководство клуба немедленно расстаться с защитником Лукасом Эрнандесом, который высказал желание покинуть Мюнхен.

«Я бы немедленно продал Лукаса Эрнандеса. Очевидно, что от былой благодарности клубу не осталось и следа. Соотношение цены и качества отрицательное, если посмотреть на выступления игрока за все годы.

На поле важную роль всегда играли характер и верность клубу. Он несколько раз травмировался и отсутствовал в течение многих месяцев. В такой ситуации он мог бы обратиться к своей совести и дольше оставаться верным «Баварии». Очевидно, что этого нет, так что я бы назначил ему цену и пожелал счастливого пути.

Другой француз, Бенжамен Павар, тоже хочет уйти. По слухам, вместо них пополнить состав «Баварии» могут Кайл Уолкер и южнокореец Ким, это были бы действительно хорошие трансферы», – написал Маттеус в своей колонке Sky Sport Germany.

Трансфер Эрнандеса из мадридского «Атлетико» в 2019 году за € 80 млн стал рекордным для «Баварии». Через четыре года защитник сборной Франции отказался продлевать контракт, который действует до 2024 года. Лукас намерен перейти в «ПСЖ», где ему обещают пятилетний контракт с зарплатой более € 15 млн в год. «Бавария» не хочет отпускать футболиста за сумму меньше € 50 млн.