«Тоттенхэм» близок к подписанию Викарио из «Эмполи»

Английский «Тоттенхэм» находится в шаге от подписания контракта с голкипером «Эмполи» Гульельмо Викарио, который хорошо зарекомендовал себя в последнем сезоне Серии А. Об этом сообщает Sky Sport Italy.

В последние недели англичане также проявляли интерес к вратарю «Брентфорда» Давиду Райе и футболисту «Валенсии» Георгию Мамардашвили, но в итоге склонились к кандидатуре Викарио. Заявив о своём интересе к футболисту, «шпоры» ускорили процесс переговоров и уже достигли устного соглашения с «Эмполи». Клуб Серии А выручит за вратаря € 20 млн плюс бонусы, осталось дождаться письменного запроса от «Тоттенхэма».

Отмечается, что новость о соглашении между «Тоттенхэмом» и «Эмполи» по Викарио сильно влияет на планы «Интера». Миланский клуб будет нуждаться в усилении вратарской позиции, если Андре Онана решит покинуть Италию ради «Манчестер Юнайтед». В таком случае «Интер» планировал начать переговоры по трансферу Викарио, но теперь, видимо, штабу Симоне Индзаги придётся найти другой запасной план.

Добавим, что в лице Викарио «Тоттенхэм» видит замену Уго Льорису, для которого предстоящий сезон станет последним в Лондоне.