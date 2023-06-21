«Тоттенхэм» всё ещё ищет нового вратаря. Среди кандидатур — Райя и Мамардашвили

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает поиски нового голкипера и проявляет интерес не только к вратарю «Брентфорда» Давиду Райе, но и к футболисту «Валенсии» Георгию Мамардашвили. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «твиттере».

По информации источника, «шпоры» всё ещё видят в Райе приоритетную цель на усиление вратарской линии, однако запрашиваемая «Брентфордом» цена в размере € 47 млн кажется им завышенной. Отмечается, что теперь «Тоттенхэм» начал наводить справки насчёт доступности голкипера «Валенсии» и сборной Грузии Георгия Мамардашвили.

В сезоне-2022/2023 Райя провёл за «Брентфорд» все 38 матчей в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Мамардашвили отыграл в минувшей кампании 38 матчей за «Валенсию» в чемпионате Испании, семь раз грузинский вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности.