Состоялась жеребьёвка календарей дивизиона «А» Второй лиги сезона-2023/2024

Прошла жеребьёвка календарей «золотой» и «серебряной» групп дивизиона «А» Второй лиги сезона-2023/2024. Первый тур запланирован на 16 июля. Об этом сообщил официальный сайт Второй лиги.
«Золотая группа» дивизиона «А». 1-й тур.
«Волга» (Ульяновск) – «Велес» (Москва);
«Динамо-Брянск» – «Краснодар-2»;
«Спартак» (Кострома) – «Иртыш» (Омск);
«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа»;
«Муром» – «Ротор» (Волгоград).
«Серебряная группа» дивизиона «А». 1-й тур.
«Авангард» (Курск) – «Чертаново» (Москва);
«Родина-2» (Москва) – «Форте» (Таганрог);
«Салют Белгород» – «Текстильщик» (Иваново);
«Новосибирск» – «Металлург» (Липецк);
«Челябинск» – «Амкар-Пермь».
Полные календари первого этапа соревнований будут опубликованы после их утверждения Президиумом ФНЛ и Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.
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