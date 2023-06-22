Состоялась жеребьёвка календарей дивизиона «А» Второй лиги сезона-2023/2024

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Прошла жеребьёвка календарей «золотой» и «серебряной» групп дивизиона «А» Второй лиги сезона-2023/2024. Первый тур запланирован на 16 июля. Об этом сообщил официальный сайт Второй лиги.

«Золотая группа» дивизиона «А». 1-й тур.

«Волга» (Ульяновск) – «Велес» (Москва);

«Динамо-Брянск» – «Краснодар-2»;

«Спартак» (Кострома) – «Иртыш» (Омск);

«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа»;

«Муром» – «Ротор» (Волгоград).

«Серебряная группа» дивизиона «А». 1-й тур.

«Авангард» (Курск) – «Чертаново» (Москва);

«Родина-2» (Москва) – «Форте» (Таганрог);

«Салют Белгород» – «Текстильщик» (Иваново);

«Новосибирск» – «Металлург» (Липецк);

«Челябинск» – «Амкар-Пермь».

Полные календари первого этапа соревнований будут опубликованы после их утверждения Президиумом ФНЛ и Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.