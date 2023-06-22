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Гаэль Ондуа: я уйду из «Ганновера», Россия — мой дом, обожаю эту страну

Гаэль Ондуа: я уйду из «Ганновера», Россия — мой дом, обожаю эту страну
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Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о том, что скорее всего покинет немецкий чемпионат, а также отметил, что с радостью вернулся бы играть в Россию.

«Ганновер», «Ганновер»… Не хочу сейчас об этом говорить, пока у меня есть контракт. Позже всё расскажу. Скорее всего, я уйду из этого клуба. Вскоре все узнаете, у меня есть предложения. Скоро расскажу, какая ситуация была у меня в Германии. Хочу ли я играть в России? Это мой дом, а дома всегда хорошо играть, я люблю, обожаю эту страну», — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».

После чемпионата мира — 2022 в Катаре Ондуа не тренируется с немецкой командой. Гаэль — воспитанник московского «Локомотива» и обладает российским гражданством.

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