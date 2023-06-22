Гаэль Ондуа: я уйду из «Ганновера», Россия — мой дом, обожаю эту страну
Поделиться
Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о том, что скорее всего покинет немецкий чемпионат, а также отметил, что с радостью вернулся бы играть в Россию.
«Ганновер», «Ганновер»… Не хочу сейчас об этом говорить, пока у меня есть контракт. Позже всё расскажу. Скорее всего, я уйду из этого клуба. Вскоре все узнаете, у меня есть предложения. Скоро расскажу, какая ситуация была у меня в Германии. Хочу ли я играть в России? Это мой дом, а дома всегда хорошо играть, я люблю, обожаю эту страну», — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».
После чемпионата мира — 2022 в Катаре Ондуа не тренируется с немецкой командой. Гаэль — воспитанник московского «Локомотива» и обладает российским гражданством.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 июня 2023
-
06:45
-
06:32
-
06:20
-
06:19
-
05:54
-
05:51
-
05:29
-
05:25
-
05:19
-
05:03
-
04:55
-
04:38
-
04:36
-
04:18
-
04:04
-
04:01
-
03:52
-
03:50
-
03:39
-
03:35
-
03:30
-
03:22
-
02:49
-
02:24
-
02:03
-
01:44
-
01:25
-
01:21
-
01:20
-
01:12
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:34
-
00:30
Партнерский контент