«Сочи» объявил о подписании Ивана Игнатьева

«Сочи» объявил о подписании нападающего Ивана Игнатьева, который ранее расторг контракт с «Локомотивом». Срок контракта сторон не разглашается.

«Состав сочинского клуба пополнил нападающий Иван Игнатьев! Добро пожаловать в команду!» — написала пресс-служба сочинцев на клубном сайте.

Напомним, Игнатьев перешёл в «Локомотив» прошлым летом. Форвард выступал за железнодорожников в сезоне-2022/2023. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги он провёл 20 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

«Локомотив» завершил сезон на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 матчах. На счету железнодорожников 13 побед, 11 поражений и шесть ничьих. «Сочи» финишировал на десятом месте в таблице РПЛ: 38 очков, 11 побед, 14 поражений и пять ничьих.