«Милан» заинтересован в покупке Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может стать игроком «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport. Бельгиец выступал за «Интер» на правах аренды.
Как сообщает источник, после продажи хавбека Сандро Тонали в «Ньюкасл» за € 70-80 млн «Милан» сможет позволить себе трансфер бельгийского форварда.
«Челси» удовлетворит сумма в размере € 40 млн за Лукаку, поэтому «Милан» обратится к лондонскому клубу напрямую. «Интер» не может выплатить такую сумму и готов только арендовать 30-летнего футболиста.
Лукаку провёл в «Интере» три сезона: 2019/2020, 2020/2021 и 2022/2023. В последнем он забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в 25 матчах чемпионата. Вместе с «Интером» Лукаку дошёл до финала Лиги чемпионов, где миланский клуб проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:1.
- 22 июня 2023
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