Гвардиола: выиграл Лигу чемпионов, потому что Ромелу Лукаку не забил «Сити» с трёх метров

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему его команда выиграла Лигу чемпионов в минувшем сезоне.

«Мы потратили восемь лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я выиграл этот турнир, потому что Ромелу Лукаку не смог забить нам с трёх метров», — приводит слова Гвардиолы Football.London.

Напомним, в финале Лиги чемпионов — 2022/2023 «Манчестер Сити» с минимальным счётом одолел миланский «Интер» (1:0). Стоит отметить, что «горожане» впервые в своей истории стали обладателями этого трофея, однако для испанского специалиста это уже третья победа в самом престижном европейском турнире.

Напомним, ранее «горожане» сделали требл. Команда выиграла чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» — 2:1). Также «Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале Лиге чемпионов со счётом 1:0 благодаря голу Родри на 68-й минуте.

Фанаты «Сити» разогреваются в Стамбуле перед финалом ЛЧ: