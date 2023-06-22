El Chiringuito: «Реал» готов предложить за Мбаппе € 120 млн

Мадридский «Реал» может подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе за € 120 млн, сообщает журналист Пако Буйо в эфире El Chiringuito. По его словам, сами парижане хотят получить за форварда € 200 млн, в то время как «сливочные» намерены потратить на трансфер меньшую сумму.

Утверждается, что о трансфере может быть объявлено 23 июля.

Напомним, Мбаппе заявил о своём отказе продлевать контракт с «ПСЖ» до 2025 года, следовательно, сезон-2023/2024 станет последним в парижском клубе для нападающего. Чтобы не потерять игрока бесплатно, «ПСЖ» постарается продать его этим летом.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Мбаппе забил 29 голов и отдал пять голевых передач, приняв участие в 34 матчах. «ПСЖ» занял первое место в лиге.