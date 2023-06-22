Норвегия уступила Швейцарии в матче молодёжного чемпионата Европы
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Сегодня, 22 июня, состоялся матч группового этапа чемпионата Европы среди команд U21 между сборными Норвегии и Швейцарии. Встреча проходила на стадионе «Константин Радулеску» в городе Клуж-Напока, Румыния. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру.
Счёт в матче открыла норвежская команда усилиями полузащитника Эмиля Сейде. На 19-й минуте футболист «Русенборга» вывел свою сборную вперёд, однако ещё в первом тайме швейцарцы счёт сравняли. Отличился вингер «Базеля» 22-летний Дан Ндой.
На 56-й минуте Швейцария забила второй гол, его автором стал полузащитник «Янг Бойз» Кастриот Имери. Забитый мяч Имери стал последним в этой игре, итоговый счёт — 2:1 в пользу сборной Швейцарии.
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