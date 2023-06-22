«Я рекомендую всем не думать, а ехать». Черышев — о работе в скромных европейских клубах
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Главный тренер «Санта‑Коломы» Дмитрий Черышев рассказал, что рекомендует российским тренерам соглашаться на предложения от скромных европейских клубов, а не ждать вариантов с ведущими командами.
«Я рекомендую всем не думать, а ехать! Здесь есть языковой барьер, нужно работать более масштабно. Здесь другая атмосфера, это зона неизвестности, которая даёт возможность каждому человеку прогрессировать. В таких условиях ты вдвойне‑втройне стараешься улучшить свои качества. Для меня это сыграло только положительную рол»ь, — цитирует Черышева «Матч ТВ».
Дмитрий Черышев возглавил «Санта‑Колому» летом 2022 года, под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата Андорры и дошла до финала Кубка страны.
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