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Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии. Форварду предлагали € 30 млн в год

Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии. Форварду предлагали € 30 млн в год
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отклонил предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии, предлагавшего игроку зарплату в размере € 30 млн за сезон. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 30-летний нападающий по-прежнему не хочет уезжать из Европы и считает преждевременным переезд в его возрасте в Саудовскую Аравию. Лукаку хочет играть в топ-чемпионатах как минимум до 2026 года.

Отмечается, что форвард предпочитает остаться в «Интере», где он провёл прошлый сезон на правах аренды. Ромелу понимает, что «Челси» выгоднее было бы продать его в клуб из Саудовской Аравии, но сам форвард такой вариант не рассматривает.

В прошлом сезоне Лукаку провёл 25 игр за «Интер» в серии А, забил десять голов и сделал шесть результативных передач. «Чёрно-синие» дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:1.

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