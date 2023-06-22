Личка: «Динамо» не должно находиться в середине таблицы, надо попасть в первую пятёрку

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о целях команды на сезон-2023/2024.
«В июле стартует новый сезон. Мы всё начнём с нуля! Надо работать и показать свой максимум, чтобы в следующем сезоне «Динамо» уже оказалось выше «Оренбурга». В московской команде собраны качественные футболисты. Уверен, мы вместе можем улучшить результат последнего сезона! Думаю, что такая команда, как «Динамо», не должна находиться в середине таблицы. Надо стремиться попасть в первую пятёрку. Не ниже!
Я уже как-то говорил, что «Зенит» объективно сильнее остальных — играет, можно сказать, в своей лиге. Очень мощная команда, практически без слабых мест. Жаль, что питерцы сейчас не выступают в Лиге чемпионов, где они соперничали бы с европейскими грандами. В России противостоять «Зениту» очень тяжело… Но это не значит, что нужно заранее отдавать команде Семака золотые медали! Прежде всего нужно отталкиваться от себя и каждый день прогрессировать. Помимо «Зенита», в России есть и другие классные команды. Придётся биться, в том числе и с ними», — приводит слова Лички «Спорт-экспресс».
- 22 июня 2023
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