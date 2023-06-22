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Франция — Италия: номинальные хозяева снова вышли вперёд в матче молодёжного Евро

Франция — Италия: номинальные хозяева снова вышли вперёд в матче молодёжного Евро
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы D молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сражаются сборные Франции и Италии. Команды играют на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке, Румыния. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Аллардом Линдхутом (Нидерланды).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра началась в 21:45 мск.

U21 ЧЕ-2023. Группа D. 1-й тур
22 июня 2023, четверг. 21:45 МСК
Франция U21
2-й тайм
2 : 1
Италия U21
1:0 Калимуэндо – 23'   1:1 Пеллегри – 36'   2:1 Баркола – 62'
Удаления: Баде – 83' / нет

Французы вышли вперёд на 23-й минуте благодаря голу форварда Арно Калимуэндо. Однако уже спустя 13 минут итальянцы восстановили равновесие. Отличился нападающий Пьетро Пеллегри. Во второй половине встречи на 62-й минуте Франция снова вышла вперёд усилиями Брэдли Баркола — 2:1.

Соперниками французов и итальянцев по группе D являются национальные команды Норвегии и Швейцарии. Свой предыдущий официальный матч — со сборной Украины в июне прошлого года — Франция сыграла вничью (3:3). Молодёжная сборная Италии разгромила Ирландию — 4:1.

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