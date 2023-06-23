Источник: Аллегри покидает «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет свой пост.

Как сообщает журналист Маурицио Писточио, туринский клуб в ближайшее время начнёт поиски нового тренера.

Контракт 55-летнего специалиста с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Туринская команда заняла седьмое место, набрав 62 очка. «Бьянконери» сыграют в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала.

Ранее Массимилиано Аллегри возглавлял «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе» и другие итальянские клубы.

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