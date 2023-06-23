Источник: Аллегри покидает «Ювентус»
Поделиться
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет свой пост.
Как сообщает журналист Маурицио Писточио, туринский клуб в ближайшее время начнёт поиски нового тренера.
Контракт 55-летнего специалиста с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Туринская команда заняла седьмое место, набрав 62 очка. «Бьянконери» сыграют в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала.
Ранее Массимилиано Аллегри возглавлял «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе» и другие итальянские клубы.
Материалы по теме
Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти украденный руль:
Комментарии
- 23 июня 2023
-
06:46
-
06:19
-
06:04
-
05:55
-
05:26
-
05:07
-
04:40
-
04:15
-
04:14
-
03:52
-
03:16
-
02:46
-
02:28
-
02:15
-
01:56
-
01:23
-
01:11
-
00:56
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:30
-
00:30
-
00:29
-
00:22
-
00:17
-
00:10
-
00:01
- 22 июня 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:28
Партнерский контент