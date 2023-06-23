«Манчестер Юнайтед» сделает последнее предложение «Челси» по трансферу Маунта
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«Манчестер Юнайтед» намерен сделать третье предложение лондонскому «Челси» по трансферу полузащитника Мэйсона Маунта. Об этом сообщает The Times.
По информации источника, второе предложение «Манчестер Юнайтед» в размере около € 60 млн с учётом бонусов было отклонено «Челси», однако переговоры продолжаются.
«Челси» готов продать Маунта за € 75,5 млн, хотя изначально лондонцы требовали более € 80 млн. «Юнайтед» считает такую цену завышенной для игрока, который хочет покинуть клуб и у которого остался всего один год по контракту с синими.
«Манчестер Юнайтед» может отказаться от переговоров по Маунту, если их третье предложение будет отклонено. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хотел бы видеть англичанина в составе своей команды.
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