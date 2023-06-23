«Манчестер Юнайтед» сделает последнее предложение «Челси» по трансферу Маунта

«Манчестер Юнайтед» намерен сделать третье предложение лондонскому «Челси» по трансферу полузащитника Мэйсона Маунта. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, второе предложение «Манчестер Юнайтед» в размере около € 60 млн с учётом бонусов было отклонено «Челси», однако переговоры продолжаются.

«Челси» готов продать Маунта за € 75,5 млн, хотя изначально лондонцы требовали более € 80 млн. «Юнайтед» считает такую цену завышенной для игрока, который хочет покинуть клуб и у которого остался всего один год по контракту с синими.

«Манчестер Юнайтед» может отказаться от переговоров по Маунту, если их третье предложение будет отклонено. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хотел бы видеть англичанина в составе своей команды.

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