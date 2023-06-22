Сделка по переходу Маунта в «Ман Юнайтед» может быть завершена к концу следующей недели
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, «красные дьяволы» уже договорились с самим игроком и теперь ведут переговоры напрямую с «Челси». Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не готов ждать ответа на новое предложение слишком долго. Ожидается, что синих устроит сумма в € 70–75 млн.
Мэйсон Маунт — воспитанник академии «Челси». За первую команду синих английский хавбек играет с 2017 года.
В завершившемся сезоне-2022/2023 он провёл 24 игры в рамках английской Премьер-лиги, забил три гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.
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