«Бавария» объявила о переходе защитника Рафаэла Геррейру из «Боруссии»
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Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о переходе португальского крайнего защитника Рафаэла Геррейру из дортмундской «Боруссии».
29-летний защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента после истечения контракта с «Боруссией». Соглашение с «Баварией» Геррейру подписал на срок до июня 2026 года.
До перехода в «Боруссию» Геррейру играл только во французских клубах. Португальский футболист, родившийся во Франции, играл за «Кан» и «Лорьян». За «Боруссию» Геррейру играл с 2016 года.
В 36 матчах за «Боруссию» в прошедшем сезоне Геррейру отметился шестью забитыми мячами и 14 результативными передачами.
В составе дортмундцев Геррейру дважды выиграл Кубок Германии и один раз одержал победу в Суперкубке страны.
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