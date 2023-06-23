Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Трабзонспор» готовится сделать предложение «Зениту» по трансферу Алипа

«Трабзонспор» готовится сделать предложение «Зениту» по трансферу Алипа
Комментарии

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в приобретении казахстанского центрального защитника санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алипа. Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, «Трабзонспор» привлёк тот факт, что в случае перехода в турецкий клуб Алип не будет считаться легионером. Ожидается, что переговоры с «Зенитом» начнутся в скором времени. «Трабзонспор» также следит за другими игроками — из сборных Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Турецкий клуб ищет футболиста на позицию центрального защитника для ротации состава.

23-летний Алип полноценно перешёл в «Зенит» только в январе 2023 года из «Кайрата». В прошедшем сезоне защитник сыграл 13 матчей во всех турнирах.

Материалы по теме
Стало известно имя самого высокооплачиваемого российского футболиста «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023