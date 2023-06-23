«Трабзонспор» готовится сделать предложение «Зениту» по трансферу Алипа

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в приобретении казахстанского центрального защитника санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алипа. Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, «Трабзонспор» привлёк тот факт, что в случае перехода в турецкий клуб Алип не будет считаться легионером. Ожидается, что переговоры с «Зенитом» начнутся в скором времени. «Трабзонспор» также следит за другими игроками — из сборных Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Турецкий клуб ищет футболиста на позицию центрального защитника для ротации состава.

23-летний Алип полноценно перешёл в «Зенит» только в январе 2023 года из «Кайрата». В прошедшем сезоне защитник сыграл 13 матчей во всех турнирах.