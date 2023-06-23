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Это'О, Дида, Виейра, Каннаваро, Давидс, Зеедорф сыграют в матче команд Шевченко и Зинченко

Известный британский журналист Бен Джейкобс опубликовал составы команд Андрея Шевченко и Александра Зинченко на товарищеский матч, который пройдёт в Лондоне 5 августа.

Фото: «Твиттер»

В составах команд обоих украинских футболистов можно заметить множество бывших звёзд футбола. В составе команды Шевченко сыграют Самуэль Это'О, Фабио Каннаваро, Клод Макелеле, Кларенс Зеедорф, Дида и другие прославленные игроки. Также за команду бывшего главного тренера сборной Украины сыграет полузащитник «Челси» Михаил Мудрик. Возглавит эту команду Эмма Хейз, главный тренер женского «Челси».

За команду нынешнего защитника «Арсенала» сыграют бывшие игроки «канониров»: Пер Мертезакер, Робби Кин, Патрик Виейра, Эдгар Давидс, Шота Арвеладзе и другие футболисты. Возглавит команду бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.