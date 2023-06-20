Андрей Шевченко: Валерий Лобановский — легенда Украины и мирового футбола

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о легендарном главном тренере киевского «Динамо» и сборной СССР Валерии Лобановском.

«Больше всех меня вдохновлял Валерий Лобановский, который был тренером киевского «Динамо». Он легенда Украины и мирового футбола. Благодаря ему я стал дисциплинированнее. Он помог мне понять, что я образец для подражания, футболисты очень важные люди в обществе. Я осознал, что несу ответственность не только за себя, но и за репутацию страны и клуба», — приводит слова Шевченко Daily Mail.

Лобановский восемь раз приводил «Динамо» к золотым медалям чемпионата СССР, пять раз к победе в чемпионате Украины и дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов. Легендарный тренер скончался в 2002 году. Ему было 63 года.