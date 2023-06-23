Ярослав Ракицкий продлил контракт с «Шахтёром» до 2024 года

Донецкий «Шахтёр» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с центральным защитником команды Ярославом Ракицким до июня 2024 года.

Ракицкий — воспитанник «Шахтёра». За основную команду родного клуба защитник играл с 2009 по 2019 год. В «Шахтёр» Ракицкий вернулся весной 2022 года, официально подписав контракт с «горняками» в январе 2023 года. Всего за донецкий клуб защитник сыграл 340 матчей, отметившись в них 16 забитыми мячами. В составе «Шахтёра» Ракицкий выиграл 20 трофеев.

Напомним, Ракицкий успел поиграть в России за санкт-петербургский «Зенит», четыре раза став чемпионом страны. Также 33-летний футболист защищал цвета турецкого «Адана Демирспор».

В 14 матчах за «Шахтёр» после возвращения Ракицкий забил два гола и сделал три голевые передачи.