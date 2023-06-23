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Юран назвал худшие стадионы в РПЛ

Юран назвал худшие стадионы в РПЛ
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран назвал худшие стадионы Российской Премьер-Лиги.

«На каких стадионах было всего сложнее играть в минувшем сезоне? Наверное, как и для всех, в Оренбурге было непросто. Там хорошего качества искусственный газон, но футболистам сложно всё равно. Надо что-то делать.

Хочется, чтобы улучшили качество газона в Воронеже. Да что кривить душой, раздевалки тоже в плохом состоянии, стадион-то старый. Для такого региона хочется лучшего, болельщики любят там футбол. В Воронеже давно напрашивается новый стадион. А так в РПЛ все стадионы соответствуют высокому уровню», — сказал Юран в интервью Legalbet.

По итогам прошедшего сезона «Пари НН» сохранил место в РПЛ.

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Источник: Юран останется в «Пари Нижний Новгород»
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