Юран назвал худшие стадионы в РПЛ
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран назвал худшие стадионы Российской Премьер-Лиги.
«На каких стадионах было всего сложнее играть в минувшем сезоне? Наверное, как и для всех, в Оренбурге было непросто. Там хорошего качества искусственный газон, но футболистам сложно всё равно. Надо что-то делать.
Хочется, чтобы улучшили качество газона в Воронеже. Да что кривить душой, раздевалки тоже в плохом состоянии, стадион-то старый. Для такого региона хочется лучшего, болельщики любят там футбол. В Воронеже давно напрашивается новый стадион. А так в РПЛ все стадионы соответствуют высокому уровню», — сказал Юран в интервью Legalbet.
По итогам прошедшего сезона «Пари НН» сохранил место в РПЛ.
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