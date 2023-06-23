Рыбус: хочу помочь «Рубину» хорошо выступить в Премьер-Лиге

Защитник «Рубина» Мацей Рыбус поделился эмоциями от перехода в казанский клуб.
«Где-то две недели назад появился «Рубин». Встретился с тренером Рахимовым. Он меня тренировал ещё в Грозном, так что долго не задумывался. Разорвал контракт со «Спартаком» пару дней назад и решил подписать с «Рубином» новый контракт.
Про клуб знал, конечно. Много раз против «Рубина» играл. Очень хороший клуб с большой историей. Чемпион России, играл в Лиге чемпионов. Появился хороший новый стадион, так что минусов я не вижу. И уже не могу дождаться, когда начнутся тренировки и сборы. Буду работать на сто процентов и хочу помочь «Рубину» хорошо выступить в Премьер-Лиге.
Эмоции только положительные. Заехал на базу, сразу мне понравилось, что здесь есть все условия для того, чтобы ни о чём не думать, кроме футбола. Я думаю, что команда хорошая. Посмотрел состав, пообщался с Олегом Ивановым буквально пару минут назад. Тоже говорит, что здесь хороший коллектив. Так что есть все возможности, чтобы показывать хороший футбол и результат», — приводит слова Рыбуса пресс-служба клуба.
- 23 июня 2023
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