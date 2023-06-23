«Рубин» объявил о переходе Рыбуса из «Спартака»

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о переходе в команду польского защитника Мацея Рыбуса, который ранее выступал за «Спартак». Стороны подписали контракт сроком на один год.
«Защитник Мацей Рыбус стал игроком «Рубина»: 33-летний футболист перешёл в наш клуб в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на 1 год. Ранее Рыбус выступал за польские «Пеликан», МСП и «Легию», а также за грозненский «Терек», московский «Локомотив», французский «Лион» и московский «Спартак». Добро пожаловать в Казань, Мацей!» — написала пресс-служба «Рубина».
33-летний Рыбус в прошедшем сезоне сыграл за «Спартак» 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее защитник играл в России за «Локомотив» и «Ахмат». Всего в Российской Премьер-Лиге он провёл 211 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 27 голевых передач.
- 23 июня 2023
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