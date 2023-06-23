ФИФА отложила начало выбора принимающей стороны чемпионата мира 2030 года

Процесс подачи заявок на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года начнётся в третьем квартале 2023 года, а назначение принимающей стороны состоится в четвёртом квартале 2024 года.
Совет ФИФА согласился отложить официальный запуск процесса, чтобы обеспечить дополнительные консультации со всеми заинтересованными сторонами. Цель — обеспечить на должном уровне проведение юбилейного, сотого турнира в истории.
Совет ФИФА также утвердил требования к принимающей стороне, чтобы все заинтересованные ассоциации могли лучше понять, что необходимо сделать для полноценного проведения турнира в отношении необходимой инфраструктуры, правовых норм, достижения экологических и социальных целей и так далее.
В ходе видеоконференции также утверждено положение квалификационных турниров чемпионата мира 2026 года, которые стартуют в сентябре 2023 года.
«Учитывая, что в чемпионате мира примет участие беспрецедентное число команд (48), турнир окажет громадное влияние на мировой футбол, тем более что теперь больше стран получат возможность проявить себя на мировой арене», — приводит слова президента ФИФА Джанни Инфантино пресс-служба организации.
Совет ФИФА также назначил Индонезию местом проведения чемпионата мира – 2023 U17, Колумбию — местом проведения чемпионата мира – 2024 U20 среди женщин, Доминиканскую Республику — местом проведения чемпионата мира – 2024 U17 среди женщин и Узбекистан в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по футзалу – 2024.
- 23 июня 2023
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