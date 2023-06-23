США примут клубный чемпионат мира в новом расширенном формате

Совет ФИФА избрал США местом проведения клубного чемпионата мира, который впервые пройдёт в новом расширенном формате. Впервые в турнире, запланированном на 2025 год, примут участие 32 команды.
В процессе выбора принимающей стороны учитывались требования к инфраструктуре и услугам, а также более широкие стратегические цели турнира.
Решение было принято на основе позиции Соединённых Штатов как признанного лидера в проведении глобальных мероприятий, а также потому, что это позволит ФИФА максимизировать синергию с проведением чемпионата мира по футболу 2026 года на благо как турниров, так и развития футбола в cевероамериканском регионе.
«Клубный чемпионат мира по футболу станет вершиной элитного профессионального мужского клубного футбола, и при наличии необходимой инфраструктуры и огромного местного интереса Соединённые Штаты являются идеальной принимающей стороной для начала этого нового глобального турнира», — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.
- 23 июня 2023
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