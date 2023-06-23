«Таков их способ вести дела». Месси высказался о разладе с фанатами «ПСЖ»
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Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси прервал молчание и впервые высказался о фанатах «ПСЖ», которые подвергли игрока обструкции в конце сезона.
«Сначала всё было здорово, я получил большую поддержку, о чём всегда говорил. Но потом люди начали относиться ко мне по-другому, некоторые из парижских фанатов, не все. Большинство болельщиков всё время относились ко мне так же хорошо, как и в начале. Но раскол произошёл с довольно большой частью фанов «ПСЖ», и, конечно, я к этому не стремился.
Подобное уже происходило здесь с Мбаппе и Неймаром, так что это, видимо, их способ вести дела. Но я до сих пор помню всех тех людей, которые поддерживали меня, как и в самом начале», – цитирует Месси RMC со ссылкой на bein Sport.
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