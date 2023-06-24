Тони Кроос: продление контракта — проявление моей связи с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился эмоциями после продления контракта с мадридским клубом на следующий сезон.
«Я продлил контракт, потому что считаю, что это правильно. На самом деле, я хотел бы поздравить клуб с тем, как им всё удалось. Думаю, что это было ещё одним проявлением моей связи с клубом. Я обозначил свою позицию, сказав с самого начала очень чётко: «Я не хочу отсюда уходить. Не уверен, хочу ли я играть ещё год или нет, но я не уйду отсюда».
Конечно, клуб должен помнить о двух важных вещах: теоретически я мог бы подписать контракт с другим клубом ещё с 1 января. Раньше клуб мог оказывать на меня гораздо большее давление. А во-вторых, когда начинается новый год, надо составлять планы на следующий сезон. Так что лучше решить вопрос в начале января, чем в конце июня.
С этого момента клуб был очень доволен, что я сказал: «Я ничего не собираюсь делать, я не предаю клуб, вы можете быть уверены во мне». Нам не нужны длинные переговоры, я не собирался вмешиваться в дела клуба. Но они никогда не заставляли меня ждать. Это то, что передал мне «Реал» — уважение», — приводит слова Крооса AS, ссылаясь на подкаст Einfach mal luppen.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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