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УЕФА выразил сожаление Украине по поводу инцидента с флагом их страны на финале ЛЧ

УЕФА выразил сожаление Украине по поводу инцидента с флагом их страны на финале ЛЧ
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УАФ получила от УЕФА письмо с объяснениями по поводу инцидента с украинским флагом в Стамбуле на финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0). Стюард пытался отобрать флаг у зрителя на стадионе.

«УЕФА остаётся приверженным поддержке украинского футбола в эти тёмные времена, и мы все искренне надеемся, что мир и спорт вскоре снова станут вашей ежедневной нормой.

Что касается досадного случая в Стамбуле, то, пожалуйста, будьте уверены: это была неправомерная, необоснованная инициатива одного из стюардов местного стадиона, которая была мгновенно прекращена после того, как о ней стало известно его высшим руководителям.

Конечно, мы сожалеем по поводу тех болезненных ощущений, которые доставил вам данный эпизод, и сделаем всё возможное, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», — процитировал УЕФА официальный сайт УАФ.

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