Олег Иванов: Мацей Рыбус — хороший и сильный игрок

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов рассказал, что считает Мацея Рыбуса хорошим игроком.

«Рыбус хороший футболист, мы играли с ним в «Ахмате», я знаю все его сильные стороны. Это ему придётся доказывать, достойная ли он замена Самошникову. Я считаю, что он хороший и сильный игрок», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в прошедшем сезоне 36-летний Олег Иванов отыграл 23 матча за «Рубин» в Первой лиге и забил два гола.

33-летний Мацей Рыбус в прошедшем сезоне сыграл за «Спартак» 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее защитник играл в России за «Локомотив» и «Ахмат». Всего в Российской Премьер-Лиге он провёл 211 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 27 голевых передач.