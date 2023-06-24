Олег Иванов: Мацей Рыбус — хороший и сильный игрок
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов рассказал, что считает Мацея Рыбуса хорошим игроком.
«Рыбус хороший футболист, мы играли с ним в «Ахмате», я знаю все его сильные стороны. Это ему придётся доказывать, достойная ли он замена Самошникову. Я считаю, что он хороший и сильный игрок», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».
Напомним, в прошедшем сезоне 36-летний Олег Иванов отыграл 23 матча за «Рубин» в Первой лиге и забил два гола.
33-летний Мацей Рыбус в прошедшем сезоне сыграл за «Спартак» 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее защитник играл в России за «Локомотив» и «Ахмат». Всего в Российской Премьер-Лиге он провёл 211 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 27 голевых передач.
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