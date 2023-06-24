Иван Ломаев: лучший вратарь сезона для меня — Илья Лантратов

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев считает, что вратарь «Локомотива» Илья Лантратов был лучшим в прошедшем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Лантратов – лучший вратарь сезона для меня. Очень стабильно провёл сезон. Да и вообще он уже два или три года так играет. Мне кажется, болельщики «Локомотива» должны оценить его вклад в то, что после зимней паузы они поднялись так высоко. «Локо» не выиграл бы столько матчей, если бы не Лантратов», — приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

Напомним, во второй половине сезона на счету Лантратова 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в четырёх из которых он сыграл «на ноль». Голкипер перешёл в «Локомотив» во время зимней паузы из «Химок». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.