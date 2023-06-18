Руслан Нигматуллин: Лантратов — лучший вратарь сезона

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о лучшем вратаре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Я назвал лучшим вратарём Лантратова. Во-первых, он в моём бывшем клубе, во-вторых, он пришёлся ко двору. Его действия очень помогли «Локомотиву» спасти ситуацию.

Моя тройка сезона — Акинфеев, Сафонов и Лантратов, но голкипера «Локо» я поставил бы на первое место», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Во второй половине сезона на счету Лантратова 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в четырёх из которых он сыграл на ноль. Голкипер перешёл в «Локомотив» во время зимней паузы из «Химок». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.