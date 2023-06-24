Ломаев: Карпин максимально сокращает дистанцию между игроком и тренером
Поделиться
Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, как тренер сборной России Валерий Карпин ведёт себя с футболистами.
«В тот период, когда я был в сборной, ключевое: ты не ощущаешь ту дистанцию с тренером, как это обычно бывает. Карпин максимально её сокращает. Не знаю, правильно это или нет — у каждого тренера свой подход. Кому-то нравится, кому-то нет. Допустим, я поддерживаю принципы и Карпина, и Осинькина. Если это даёт результат, почему нет?» — приводит слова Ломаева «Матч ТВ».
Напомним, 24-летний Иван Ломаев играет за «Крылья» с 2020 года. В прошедшем сезоне голкипер провёл 28 матчей, пропустив в них 41 гол и пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт с самарцами у Ломаева рассчитан до июня 2025 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 июня 2023
-
15:05
-
15:01
-
14:54
-
14:49
-
14:43
-
14:24
-
14:14
-
13:45
-
13:36
-
13:33
-
12:59
-
12:56
-
12:45
-
12:43
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:14
-
12:03
-
12:02
-
12:01
-
11:56
-
11:39
-
11:29
-
11:22
-
11:17
-
11:09
-
10:57
-
10:47
-
10:45
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
10:08
-
10:08
Партнерский контент