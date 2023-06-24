Ломаев: Карпин максимально сокращает дистанцию между игроком и тренером

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, как тренер сборной России Валерий Карпин ведёт себя с футболистами.

«В тот период, когда я был в сборной, ключевое: ты не ощущаешь ту дистанцию с тренером, как это обычно бывает. Карпин максимально её сокращает. Не знаю, правильно это или нет — у каждого тренера свой подход. Кому-то нравится, кому-то нет. Допустим, я поддерживаю принципы и Карпина, и Осинькина. Если это даёт результат, почему нет?» — приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

Напомним, 24-летний Иван Ломаев играет за «Крылья» с 2020 года. В прошедшем сезоне голкипер провёл 28 матчей, пропустив в них 41 гол и пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт с самарцами у Ломаева рассчитан до июня 2025 года.