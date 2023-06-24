РПЛ представила календарь на сезон-2023/2024

Российская Премьер-Лига (РПЛ) на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий сезон чемпионата России — 2023/2024.
Чемпионат традиционно пройдёт в 30 туров. Игры 1-го тура пройдут 21-23 июля. Матчи заключительного тура запланированы на 25 мая 2024 года.
В 1-м туре команды и болельщиков ожидают следующие противостояния:
«Спартак» – «Оренбург»
«Ростов» – «Факел»
«Динамо» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Рубин»
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Сочи» – «Балтика»
«Пари НН» – «Зенит»
«Урал» – ЦСКА
Российская Премьер-Лига собрала информацию об ограничениях от клубов и МВД, после чего передала документ коллегам из ВШЭ.
Используя свои алгоритмы, сотрудники обработали 62 возможных варианта календаря.
Полностью с календарём РПЛ можно ознакомиться по ссылке.
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