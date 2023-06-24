РПЛ представила календарь на сезон-2023/2024

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Российская Премьер-Лига (РПЛ) на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий сезон чемпионата России — 2023/2024.

Чемпионат традиционно пройдёт в 30 туров. Игры 1-го тура пройдут 21-23 июля. Матчи заключительного тура запланированы на 25 мая 2024 года.

В 1-м туре команды и болельщиков ожидают следующие противостояния:

«Спартак» – «Оренбург»

«Ростов» – «Факел»

«Динамо» – «Краснодар»

«Локомотив» – «Рубин»

«Ахмат» – «Крылья Советов»

«Сочи» – «Балтика»

«Пари НН» – «Зенит»

«Урал» – ЦСКА

Российская Премьер-Лига собрала информацию об ограничениях от клубов и МВД, после чего передала документ коллегам из ВШЭ.

Используя свои алгоритмы, сотрудники обработали 62 возможных варианта календаря.

Полностью с календарём РПЛ можно ознакомиться по ссылке.