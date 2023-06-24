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Игрок «Краснодара» Сорокин: будет топовый матч со «Спартаком». Готовимся дойти до финала

Игрок «Краснодара» Сорокин: будет топовый матч со «Спартаком». Готовимся дойти до финала
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Защитник «Краснодара» Егор Сорокин поделился мнением о предстоящем противостоянии с московским «Спартаком» на групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Матч «Спартак» — «Краснодар» — это хорошая афиша. Хороший спарринг‑партнер. Будет топовый матч. Готовимся как минимум дойти до финала.

Конечно, титула «Краснодару» не хватает. Мы были очень близки, но вновь чуть‑чуть не хватило. Будем стараться это исправить. Надеюсь, теперь удача будет на нашей стороне», — сказал Сорокин в эфире «Матч ТВ».

На групповом этапе Кубка России «Краснодар» также сыграет с «Пари Нижний Новгород» и московским «Динамо». В предыдущем розыгрыше турнира «быки» дошли до Суперфинала, где уступили в серии пенальти московскому ЦСКА.

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