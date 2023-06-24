Кечинов: «Спартаку» однозначно придётся непросто

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал группу, в которой сыграет команда в рамках розыгрыша Кубка России сезона-2023/2024.

«Спартаку» досталась очень сложная, сильная группа. «Динамо» — сильная команда, несмотря на то, что минувший сезон она провела не так ярко, как от неё ожидали болельщики. Но сейчас команду возглавил новый тренер, плюс наверняка будут сделаны какие‑то приобретения. Поэтому моё мнение — это очень серьёзный соперник. «Краснодар» — тоже однозначно сильная команда. В игре со «Спартаком» они очень прилично выглядели. И «Пари НН», где работает Сергей Николаевич Юран, тоже выглядит крепкой командой. Думаю, «Спартаку» придётся непросто, это однозначно. Но красно‑белые, думаю, должны выйти из группы в плей‑офф, — цитирует Кечинова «Матч ТВ».