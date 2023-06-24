Стали известны возможные сменщика Флика на посту главного тренера сборной Германии
Поделиться
В немецком футбольном союзе определились с именами возможных сменщиков главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, наставником немецкой национальной команды могут стать бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман или главком «Айнтрахта» Оливер Гласнер.
Сообщается, что в федерации футбола Германии недовольны текущими результатами сборной. Руководство организации даёт Флику два матча на исправление ситуации.
Напомним, Германия под руководством Флика не побеждает в четырёх последних матчах. Бундесмандшафт добыла победу только в четырёх из последних 16 игр.
Ранее сообщалось об отказе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа возглавить сборную Германии.
Комментарии
- 24 июня 2023
-
22:46
-
22:34
-
22:29
-
22:24
-
22:22
-
22:21
-
22:05
-
21:58
-
21:56
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
21:01
-
20:59
-
20:41
-
20:32
-
20:31
-
20:28
-
20:24
-
20:18
-
20:09
-
20:04
-
19:55
-
19:52
-
19:42
-
19:38
-
19:23
-
19:15
-
19:15
-
19:12
-
18:52
-
18:50
-
18:47
-
18:29
Партнерский контент