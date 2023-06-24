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Стали известны возможные сменщика Флика на посту главного тренера сборной Германии

Стали известны возможные сменщика Флика на посту главного тренера сборной Германии
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В немецком футбольном союзе определились с именами возможных сменщиков главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, наставником немецкой национальной команды могут стать бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман или главком «Айнтрахта» Оливер Гласнер.

Сообщается, что в федерации футбола Германии недовольны текущими результатами сборной. Руководство организации даёт Флику два матча на исправление ситуации.

Напомним, Германия под руководством Флика не побеждает в четырёх последних матчах. Бундесмандшафт добыла победу только в четырёх из последних 16 игр.

Ранее сообщалось об отказе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа возглавить сборную Германии.

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