Агент Клоппа опроверг слухи о возможном сотрудничестве Юргена и сборной Германии

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, опроверг слухи о возможном сотрудничестве своего клиента со сборной Германии.

«У Юргена долгосрочный контракт с «Ливерпулем», а у сборной Германии есть тренер. В общем, всё это нас не интересует», — приводит слова Косицке журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Клопп работает главным тренером «Ливерпуля» на протяжении без малого восьми лет (с 2015 года). Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы завоевали все возможные клубные трофеи. Контракт 56-летнего наставника с «Ливерпулем» действует до конца июня 2026 года.

Ранее бывший полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, недавно покинувший мерсисайдский клуб, лестно высказался о работе под руководством Клоппа.