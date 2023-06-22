Агент Клоппа опроверг слухи о возможном сотрудничестве Юргена и сборной Германии
Поделиться
Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, опроверг слухи о возможном сотрудничестве своего клиента со сборной Германии.
«У Юргена долгосрочный контракт с «Ливерпулем», а у сборной Германии есть тренер. В общем, всё это нас не интересует», — приводит слова Косицке журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Клопп работает главным тренером «Ливерпуля» на протяжении без малого восьми лет (с 2015 года). Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы завоевали все возможные клубные трофеи. Контракт 56-летнего наставника с «Ливерпулем» действует до конца июня 2026 года.
Ранее бывший полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, недавно покинувший мерсисайдский клуб, лестно высказался о работе под руководством Клоппа.
Комментарии
- 22 июня 2023
-
20:30
-
20:20
-
20:15
-
20:03
-
19:59
-
19:50
-
19:47
-
19:45
-
19:38
-
19:20
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:37
-
18:36
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:50
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:22
Партнерский контент