Мэддисон — приоритетная цель нового тренера «Тоттенхэма»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон — главная цель нового наставника «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «шпоры» приложат максимум усилий, чтобы подписать 26-летнего хавбека в летнее трансферное окно. Переговоры между клубами состоятся на следующей неделе.

В сезоне-2022/2023 на счету Мэддисона 32 матча за «Лестер» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «лисами» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 60 млн.

Ранее сообщалось о желании «Ньюкасла» приобрести Мэддисона.