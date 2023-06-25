«Всех уважаем и никого не боимся». Игрок «Балтики» Казаев — о жеребьёвке Кубка России

Полузащитник калининградской «Балтики» Ян Казаев высказал мнение об итогах жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Соперниками «Балтики» про группе С стали «Зенит», «Ахмат» и «Крылья Советов».

«Когда сам смотрел корзины, у меня первая мысль была, чтобы попался «Зенит» к нам. Всё-таки мой родной город, я воспитанник… Сыграть на «Газпром-Арене» — это для меня дорогого будет стоить. Вот, а остальные команды уже и не так важно. Но согласен с тем, что могло быть тяжелее. Никакой недооценки нет: всех уважаем и никого не боимся», — приводит слова Казаева официальный сайт «Балтики».

В прошлом сезоне «Балтика» заняла второе место в Первой лиге. Победителем стал казанский «Рубин».