«Всех уважаем и никого не боимся». Игрок «Балтики» Казаев — о жеребьёвке Кубка России
Поделиться
Полузащитник калининградской «Балтики» Ян Казаев высказал мнение об итогах жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Соперниками «Балтики» про группе С стали «Зенит», «Ахмат» и «Крылья Советов».
«Когда сам смотрел корзины, у меня первая мысль была, чтобы попался «Зенит» к нам. Всё-таки мой родной город, я воспитанник… Сыграть на «Газпром-Арене» — это для меня дорогого будет стоить. Вот, а остальные команды уже и не так важно. Но согласен с тем, что могло быть тяжелее. Никакой недооценки нет: всех уважаем и никого не боимся», — приводит слова Казаева официальный сайт «Балтики».
В прошлом сезоне «Балтика» заняла второе место в Первой лиге. Победителем стал казанский «Рубин».
Комментарии
- 25 июня 2023
-
04:49
-
04:45
-
04:38
-
04:38
-
04:26
-
04:12
-
04:11
-
03:57
-
03:54
-
03:43
-
03:28
-
03:15
-
03:05
-
02:49
-
02:20
-
02:02
-
01:50
-
01:22
-
01:08
-
00:50
-
00:45
-
00:42
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:17
-
00:11
- 24 июня 2023
-
23:56
-
23:46
-
23:42
-
23:36
-
23:34
-
23:29
-
23:15
-
23:12
Партнерский контент