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Результаты жеребьёвки Кубка России — 2023/2024, состав групп: с кем сыграют «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Динамо»

«Спартак» попал в «группу смерти». Итоги жеребьёвки Кубка России — 2023/2024
Полина Куимова
«Спартак» попал в «группу смерти»
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Команды РПЛ узнали своих соперников.

До нового сезона осталось всего ничего – уже через месяц стартует новый розыгрыш Кубка России. По сравнению с прошлым сезоном произошли некоторые изменения в формате: теперь финал Пути регионов будет состоять из одного матча, а команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов. На этом всё, в остальном всё будет так же.

Кратко напомним, как устроены правила Кубка России:

  • два лучших клуба из каждой группы попадают в верхнюю сетку плей-офф, в которой в итоге собираются восемь команд – они встречаются в 1/4 финала;
  • те команды, которые заняли третье место в своих группах, переходят в первый раунд 1/4 финала нижней сетки плей-офф, где играют с четырьмя лучшими клубами из Пути регионов;
  • победители четвертьфиналов нижней сетки плей-офф играют с проигравшими во втором раунде 1/4 верхней сетки;
  • победители четвертьфиналов верхней сетки выходят в полуфинал; проигравшие также переходят в нижнюю сетку, и так до полуфинала;
  • в Суперфинале встречаются победители финалов обеих сеток.
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Сегодня прошла жеребьёвка нового розыгрыша – представляем вам все корзины ниже.

«Краснодар» разводили с «Ростовом», а «Факел» разводили с обеими южными командами (это связано с тем, что команды представляют регионы с временным ограничением полётов). Также «Динамо» не могло попасть в группу с двумя московскими командами.

Группа А

ЦСКА
«Оренбург»
«Сочи»
«Факел»

Группа В

«Ростов»
«Локомотив»
«Урал»
«Рубин»

Группа С

«Зенит»
«Ахмат»
«Крылья Советов»
«Балтика»

Группа D

«Спартак»
«Краснодар»
«Динамо»
«Пари НН»

Группа D выглядит самой мощной: здесь сразу три топ-клуба. Расписание же матчей появится позднее.

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