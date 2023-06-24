«Спартак» попал в «группу смерти». Итоги жеребьёвки Кубка России — 2023/2024
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Команды РПЛ узнали своих соперников.
До нового сезона осталось всего ничего – уже через месяц стартует новый розыгрыш Кубка России. По сравнению с прошлым сезоном произошли некоторые изменения в формате: теперь финал Пути регионов будет состоять из одного матча, а команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов. На этом всё, в остальном всё будет так же.
Кратко напомним, как устроены правила Кубка России:
- два лучших клуба из каждой группы попадают в верхнюю сетку плей-офф, в которой в итоге собираются восемь команд – они встречаются в 1/4 финала;
- те команды, которые заняли третье место в своих группах, переходят в первый раунд 1/4 финала нижней сетки плей-офф, где играют с четырьмя лучшими клубами из Пути регионов;
- победители четвертьфиналов нижней сетки плей-офф играют с проигравшими во втором раунде 1/4 верхней сетки;
- победители четвертьфиналов верхней сетки выходят в полуфинал; проигравшие также переходят в нижнюю сетку, и так до полуфинала;
- в Суперфинале встречаются победители финалов обеих сеток.
Сколько денег зарабывают клубы в Кубке? Много!
Сегодня прошла жеребьёвка нового розыгрыша – представляем вам все корзины ниже.
«Краснодар» разводили с «Ростовом», а «Факел» разводили с обеими южными командами (это связано с тем, что команды представляют регионы с временным ограничением полётов). Также «Динамо» не могло попасть в группу с двумя московскими командами.
Группа А
ЦСКА
«Оренбург»
«Сочи»
«Факел»
Группа В
«Ростов»
«Локомотив»
«Урал»
«Рубин»
Группа С
«Зенит»
«Ахмат»
«Крылья Советов»
«Балтика»
Группа D
«Спартак»
«Краснодар»
«Динамо»
«Пари НН»
Группа D выглядит самой мощной: здесь сразу три топ-клуба. Расписание же матчей появится позднее.
Комментарии
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