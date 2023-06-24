«Спартак» попал в «группу смерти». Итоги жеребьёвки Кубка России — 2023/2024

До нового сезона осталось всего ничего – уже через месяц стартует новый розыгрыш Кубка России. По сравнению с прошлым сезоном произошли некоторые изменения в формате: теперь финал Пути регионов будет состоять из одного матча, а команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов. На этом всё, в остальном всё будет так же.

Кратко напомним, как устроены правила Кубка России:

два лучших клуба из каждой группы попадают в верхнюю сетку плей-офф, в которой в итоге собираются восемь команд – они встречаются в 1/4 финала;

те команды, которые заняли третье место в своих группах, переходят в первый раунд 1/4 финала нижней сетки плей-офф, где играют с четырьмя лучшими клубами из Пути регионов;

победители четвертьфиналов нижней сетки плей-офф играют с проигравшими во втором раунде 1/4 верхней сетки;

победители четвертьфиналов верхней сетки выходят в полуфинал; проигравшие также переходят в нижнюю сетку, и так до полуфинала;

в Суперфинале встречаются победители финалов обеих сеток.

Сегодня прошла жеребьёвка нового розыгрыша – представляем вам все корзины ниже.

«Краснодар» разводили с «Ростовом», а «Факел» разводили с обеими южными командами (это связано с тем, что команды представляют регионы с временным ограничением полётов). Также «Динамо» не могло попасть в группу с двумя московскими командами.

Группа А

ЦСКА

«Оренбург»

«Сочи»

«Факел»

Группа В

«Ростов»

«Локомотив»

«Урал»

«Рубин»

Группа С

«Зенит»

«Ахмат»

«Крылья Советов»

«Балтика»

Группа D

«Спартак»

«Краснодар»

«Динамо»

«Пари НН»

Группа D выглядит самой мощной: здесь сразу три топ-клуба. Расписание же матчей появится позднее.