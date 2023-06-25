Агент Чистякова: Дмитрий не думает об уходе из «Зенита»

Андрей Талаев, представляющий интересы 29-летнего защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал, возможен ли уход его клиента из питерского клуба.

«У него действующий контракт. Он намерен его отработать. На сегодняшний день такая ситуация. Думает ли он об уходе из клуба или аренде в другую команду? Нет.

Гарантии? Их дают в другом месте. Это футбол. Кто сильнее, тот и должен играть. Если гарантии дадут – это, наверное, всё будет так, от лукавого. Готовы ли мы рассматривать предложения от других клубов? Не готов это говорить. На сегодняшний день как я сказал, так и есть. Если «Зенит» будет открыт к предложениям, тогда будем думать. Если «Зенит» скажет: «Думайте, какие вам варианты, мы на вас не рассчитываем», тогда, конечно, придётся. Как бы нам ни хотелось», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.