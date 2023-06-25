Личка: пообщались с Гусевым по телефону. Знаю, что у него большое желание работать в клубе

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о своём тренерском штабе, в который вошёл экс-футболист «Динамо» Ролан Гусев.
«Из «Оренбурга» вместе со мной пришли мой брат Марио, Адесойе Ойеволе, тренер по физподготовке Женя Стукалов. Останется в штабе тренер вратарей Дмитрий Изотов, который ранее работал в «Динамо».
Также в наш штаб войдёт Ролан Гусев, о котором много хороших рекомендаций от специалистов. Мы пообщались с ним по телефону. Знаю, что у Гусева есть большое желание работать в родном клубе, за который он долгое время выступал, будучи игроком», — приводит слова Лички Metaratings.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 43 очка. За несколько туров до окончания чемпионата бело-голубые уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды.
- 25 июня 2023
-
09:23
-
09:16
-
09:15
-
09:06
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
08:13
-
07:53
-
07:52
-
07:40
-
07:29
-
07:24
-
07:07
-
06:46
-
06:46
-
06:24
-
06:05
-
05:57
-
05:41
-
05:37
-
05:36
-
04:58
-
04:49
-
04:45
-
04:38
-
04:38
-
04:26
-
04:12
-
04:11
-
03:57
-
03:54
-
03:43
-
03:28
-
03:15