Личка: пообщались с Гусевым по телефону. Знаю, что у него большое желание работать в клубе

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о своём тренерском штабе, в который вошёл экс-футболист «Динамо» Ролан Гусев.

«Из «Оренбурга» вместе со мной пришли мой брат Марио, Адесойе Ойеволе, тренер по физподготовке Женя Стукалов. Останется в штабе тренер вратарей Дмитрий Изотов, который ранее работал в «Динамо».

Также в наш штаб войдёт Ролан Гусев, о котором много хороших рекомендаций от специалистов. Мы пообщались с ним по телефону. Знаю, что у Гусева есть большое желание работать в родном клубе, за который он долгое время выступал, будучи игроком», — приводит слова Лички Metaratings.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 43 очка. За несколько туров до окончания чемпионата бело-голубые уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды.