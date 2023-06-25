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Глава судейства РФС Каманцев: мы не хотим объяснять ошибки. Хотим, чтобы их стало меньше

Глава судейства РФС Каманцев: мы не хотим объяснять ошибки. Хотим, чтобы их стало меньше
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Глава Департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев ответил на вопрос об объяснении ошибок, которые допускают арбитры.

«Мы сфокусированы на качестве работы, а не на объяснении ошибок. Не хотим объяснять ошибки. Хотим, чтобы их стало меньше. У нас сейчас начнётся подготовка к сезону: будет много товарищеских матчей и прочее. Хотим сделать так, чтобы нам было нечего объяснять. Но если даже и будет что объяснять, то по минимуму. Не хотим фокусироваться на том, как и что объяснять. Сам факт объяснений требует детальной подготовки: что говорить, какие фразы и прочее», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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