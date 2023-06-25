Каманцев: думаю, у международных организаций есть потребность привлекать российских судей

Глава Департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о возможности работы российских арбитров на международных соревнованиях.

«Думаю, у международных организаций есть потребность привлекать топовых российских судей — Карасёва, Левникова и остальных. Это вопрос политики. Для наших арбитров это тоже важный опыт. Это другой уровень и иная специфика работы», — сказал Каманцев в интервью Metaratings.

Ранее бригада российского арбитра Кирилла Левникова отработала на матчах первого чемпионата CAFA, а также судила решающий матч турнира Иран — Узбекистан (1:0).

В минувшем сезоне РПЛ лидером по проведённым матчам стал петербургский арбитр Владислав Безбородов, который отсудил 22 встречи.