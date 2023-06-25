Федотов: неправильно считать, что «Сочи» занял десятое место из-за моего ухода

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что коллектив «Сочи» поздравил его с очередными серебряными медалями РПЛ.

«Контактирую ли я с кем-нибудь из «Сочи»? Конечно, контактируем. Практически все члены коллектива позвонили, написали и поздравили нас со вторым местом. Мне было очень приятно.

Почему команда так сильно провалилась всего за один сезон? Это уже не наше дело — анализировать состояние другого клуба. Случилось ли это из-за моего ухода? Не могу так считать, это неправильно», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России, отстав от «Зенита» на 12 очков. «Сочи», в свою очередь, расположился лишь на десятой строчке. Годом ранее южане под руководством Федотова смогли завоевать серебряные награды, добившись своего лучшего результата в современной истории.