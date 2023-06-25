Рикарду Куарежма: я не буду играть ни за какую другую команду в Турции, кроме «Бешикташа»

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикурду Куарежма рассказал, что хочет продолжить карьеру в «Бешикташе».
«Шенол Гюнеш, тренер, с которым мы выигрывали чемпионат, выполняет очень важную работу. Работать с ним очень приятно, потому что у него есть цели и структура. Если мой учитель захочет, я с радостью приду. Я получил предложения от очень больших команд из Турции, но словам верю больше, чем деньгам. И слово, которое исходит из моих уст, остаётся навсегда. Мой ответ на их предложения был таким: «Я не буду играть ни за какую другую команду в Турции, кроме «Бешикташа». И я до сих пор настаиваю на этой мысли.
Хочу быть частью команды, которая стремится стать чемпионом в новом сезоне. Для меня важны ценности и победы, а не деньги. Я смотрю турецкую Суперлигу. «Галатасарай» в этом сезоне стал чемпионом Турции. У них хороший состав, но у «Бешикташа» необыкновенные таланты. Хочу завершить свою футбольную карьеру чемпионством. Если «Бешикташ» захочет, я приду», — приводит слова Куарежмы Hurriyet.
- 25 июня 2023
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